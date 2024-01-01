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Kastamonu'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ise kaza sonrası gözaltına alındı.

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Türkeş Sezer Şimşek (30) idaresindeki 06 Z 1996 plakalı otomobil, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde seyrederken M.B. yönetimindeki 18 AAL 467 plakalı tıra arkadan çarptı.

Otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Tır sürücüsü, yoluna bir süre devam ettikten sonra tekerleklerden duman çıkması üzerine durunca kaza yaptığını anladı.

Polis ekipleri tır sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

15 Temmuz Kastamonu Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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