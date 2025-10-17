Kastamonu'da TIR ve Otomobil Çarpıştı, İki Yaralı

KASTAMONU'da kontrolden çıkarak devrilip, yolda sürüklenen TIR, karşı yönden gelen otomobille çarpışarak, aracı bariyere sıkıştırdı. Kazada her TIR şoförü ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu-İnebolu kara yolu, İskir mevkisinde meydana geldi. Kastamonu'dan İnebolu Limanı'na sunta taşıyan Ömer Helvacı idaresindeki 37 AEE 604 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenen TIR, karşı yönden gelen Ersin Sancakdar yönetimindeki 37 EN 069 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, TIR ile bariyerlerin arasında kaldı. Kazada TIR şoförü Ömer Helvacı ile otomobil sürücüsü Ersin Sancakdar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.