Kastamonu'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü, 5 Yaralı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Otomobil ve tırın çarpıştığı kaza sonrası D-100 kara yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İslam Uzun yönetimindeki 55 AHS 500 plakalı tır, D-100 kara yolu Yapraklı Kavşağı alt geçidinde karşı yönden gelen Yavuz Selim Kalkışım idaresindeki 34 BA 5323 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile beraberindeki Erol Işıldak ve 7 yaşındaki Asel Deniz Kalkışım hayatını kaybetti, tır sürücüsü ile otomobildeki V.I, Ç.K, O.Y.K. ve U.A.K. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu İstanbul-Samsun istikameti ulaşıma kapandı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Trafik, bir süre sonra tali yoldan sağlanmaya başlandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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