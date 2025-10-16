Haberler

Kastamonu'da Tır Şarampole Devrildi, Sürücü 2 Saatte Kurtarıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kontrolden çıkan bir tır, şarampole devrildi. Sürücü 2 saat süren çalışmalar sonucunda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü sıkıştığı yerden yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı.

Sedat C. idaresindeki 06 FU 7591 plakalı tır, Kastamonu-Bozkurt kara yolu Kayalarbaşı mevkisinde, kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik yamaçtan şarampole devrildi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkışan tır şoförü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sedyeyle yaklaşık 50 metre taşınan Sedat C, ambulansla Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada tır üzerinde bulunan asfalt makinesi de şarampole devrildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
