Kastamonu'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen sunta yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı ve yol ulaşıma kapandı. Temizleme çalışmaları devam ediyor.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen sunta yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
İlçe merkezi girişende S.K. idaresindeki 37 ABK 815 plakalı tır devrildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Devrilen tırdaki suntaların yola saçılması nedeniyle Kastamonu-Sinop kara yolu Sinop güzergahı ulaşıma kapandı.
Sinop- Kastamonu güzergahında ise ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Taşköprü Belediyesi ekiplerinin ulaşımı engelleyen suntaları temizleme çalışması sürüyor.