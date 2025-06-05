Kastamonu'da TIR'a Çarpan Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir otomobilin TIR'a çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde TIR'a çarpan otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde İstanbul-Samsun kara yolunda meydana geldi. Samsun yönüne giden 25 AEJ 127 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 27 ATJ 35 plakalı TIR'a arkadan çarparak takla attı. Otomobilde bulunan aynı aileden İ.E., Z.E., R.E., H.E. ve Ş.E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunun Samsun yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel