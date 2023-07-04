Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 kişi yakalandı
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Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifresine yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda silahlı terör örgütü DEAŞ bağlantılı 2 zanlı kent merkezinde yakalandı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel