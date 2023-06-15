Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
Güncel Haberler
Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri, kent merkezinde düzenlediği operasyonda 1 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel