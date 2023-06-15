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Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, kent merkezinde düzenlediği operasyonda 1 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Güncel Haberler

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