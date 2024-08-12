Kastamonu'da Tekne Battı: 3 Kişi Kayboldu

Olay, dün akşam saatlerinde Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 deniz mili açıklarında meydana geldi. Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan ile kaptan Öztürk Kürelioğlu (52), 5 metrelik 'Maviş' isimli tekne ile denize açıldı. Koyun 2 deniz mili açığında su almaya başlayan tekne, battı. Teknedeki 6 kişiden Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, denizden gelen sesleri duyan bir balıkçı tarafından tekneyle kurtarıldı. Sudan çıkarılan 3 kişi, Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BOTLARLA VE DALGIÇ TİMİ İLE ARAMA

Batan teknedeki kaptan Öztürk Kürelioğlu ile Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan, kayboldu. Ekipler, 3 kişinin bulunması için çalışma başlattı. Gece görüşün kaybolması nedeniyle çalışmalara ara verilirken, bu sabah saatlerinden itibaren AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekiplerinin katılımıyla yeniden arama başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar bölgede tarama yaparken, 3 dalış timi (DEGAK) de su altında aramayı sürdürüyor. Çalışmaların, Kapısuyu ve Cide Limanı arasındaki alanda yoğunlaştırıldığı belirtildi.