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Kastamonu'da Tehlikeli Hareketler Yapan Motosiklet Sürücüsüne Para Cezası

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Kastamonu'da 57. Alay Bulvarı'nda tehlikeli hareketler yapan bir motosiklet sürücüsü, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle dikkat çekti. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, görüntüleri inceleyerek sürücünün kimliğini tespit etti ve hakkında idari para cezası uygulandı.

Kastamonu'da motosikletiyle trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüye para cezası kesildi.

Motosikletiyle 57. Alay Bulvarı'nda tehlikeli hareketler yapan sürücünün bu anları sosyal medya hesabından paylaşması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, söz konusu kişinin A.E. olduğunu tespit etti.

Trafik ekiplerince motosiklet sürücüsü hakkında idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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