Kastamonu'da Tavuklu Pilavdan Zehirlenme Olayı

(KASTAMONU) - Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinin Haskavak Köyü'nde, yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendiklerinden şüphelenilen 30 kişi hastanelik oldu.

Haskavak Köyü Muhtarı Ergün Erol, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, dün öğleden sonra köyde okutulan mevlide gelenlere tavuklu pilav dağıtıldığını bildirdi.

Erol, "Yaklaşık 45 kişi yemek yiyor, 30'u zehirlendi ve İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tavuktan olduğunu düşünüyoruz. 1 veya 2 kişi halen hastanede. Diğerleri taburcu oldu" bilgisini verdi.