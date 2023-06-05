Kastamonu'da taşkın alarmı (4)
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TAŞAN SÖKE ÇAYI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİKastamonu'nun İnebolu ilçesinde son 24 saatte metrekareye 97 kilogram yağış düştü.
TAŞAN SÖKE ÇAYI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde son 24 saatte metrekareye 97 kilogram yağış düştü. İlçenin içinden geçen Söke Çayı'nın taşmasıyla çok sayıda dükkan ve işyerinin alt katlarını su bastı. Akşam saatlerinde debisi artan Söke Çayı havadan dronla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel