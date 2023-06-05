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Kastamonu'da taşkın alarmı (4)

Kastamonu'da taşkın alarmı (4)

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TAŞAN SÖKE ÇAYI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİKastamonu'nun İnebolu ilçesinde son 24 saatte metrekareye 97 kilogram yağış düştü.

TAŞAN SÖKE ÇAYI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde son 24 saatte metrekareye 97 kilogram yağış düştü. İlçenin içinden geçen Söke Çayı'nın taşmasıyla çok sayıda dükkan ve işyerinin alt katlarını su bastı. Akşam saatlerinde debisi artan Söke Çayı havadan dronla görüntülendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Kastamonu Güncel Haberler

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