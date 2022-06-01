Kastamonu'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Haberler

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Kastamonu'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

AA - Özgür Alantor - Güncel
Kastamonu'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Salı Pazarı mevkisinde tartıştığı Hasan Keser'i (40) bıçaklayarak öldürüp kaçtığı öne sürülen N.D, emniyete giderek teslim oldu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Taşşköprü ilçesinde Hasan Keser ile N.D, arasında dün tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Keser, kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

AA / Özgür Alantor - Güncel

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