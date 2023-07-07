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Kastamonu'da tartışma sonucu bıçaklanan kişi öldü, 4 kişi tutuklandı

Kastamonu'da tartışma sonucu bıçaklanan kişi öldü, 4 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde düğün sonrası çıkan tartışmada bıçaklanarak yaralanan Ersoy Demirci hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Ersoy Demirci'yi bıçakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan Y.A, A.A, B.Y. ve H.A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İlçe merkezinde katıldıkları düğünün ardından Ersoy Demirci ile Y.A, A.A, B.Y. ve H.A. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçakla yaralanan Demirci kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

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