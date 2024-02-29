Kastamonu'da Tartışma Sonucu Ateş Açıldı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Kastamonu'da bir apartmanda yakınlarıyla tartışan şüpheli, tüfekle çevreye ateş açarak 1 kişiyi öldürdü ve 3 kişiyi yaraladı. Tutuklanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kastamonu'da yakınları ile tartıştığı apartmanda, tüfekle çevreye ateş açarak 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan şüpheli tutuklandı.
Gözaltına alınan Musa B. (23), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 243. Sokak'ta dün Musa B. yakınlarıyla tartıştığı sırada, gürültü üzerine dairesinden çıkan Seyfettin H, Doğan A. ve apartmandan 2 kişiye ateş açmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Seyfettin H. hayatını kaybetmişti.