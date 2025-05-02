İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Açık açık tehdit etmişlerdi! İsrail, Şam'ın kalbini vurdu
SGK'dan erken emeklilik kısıtlaması! Bu meslekleri yapanlar dikkat

SGK'dan erken emeklilik kısıtlaması! Bu meslekleri yapanlar dikkat
ABD'den Türk kimya devine yaptırım

ABD, ünlü Türk şirketini kara listeye aldı
Drone gören Venezuelalı mahkumlardan yardım çağrısı

Kamerayı gören mahkumlar avluda bir araya gelip yardım istedi

Kastamonu'da Tarlaya Devrilen Otomobilde 4 Yaralı

Kastamonu'da Tarlaya Devrilen Otomobilde 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu-Karabük kara yolu üzerinde sürücünün kontrolündeki otomobil tarlaya devrildi. Kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Erdi B'nin kullandığı 78 AH 219 plakalı otomobil, Kastamonu- Karabük kara yolu Kurubenzinlik mevkisinde tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan İlknur O, Yusuf K. ve Abdüssamet Ö. yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.