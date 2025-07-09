Kastamonu'da Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Ormana Sıçradı

Kastamonu'da Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Ormana Sıçradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Olay yerine itfaiye ekipleri ve helikopterle müdahale ediliyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Örhenli köyünde tarım arazisinde balya makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle saplar tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangın, tarım arazisinden ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Taşköprü ve Hanönü belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

Helikopter desteğiyle ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
Öcalan'ın mesajında dikkat çeken PKK detayı

Öcalan'ın mesajında dikkat çeken PKK detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi

Öcalan serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.