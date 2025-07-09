Kastamonu'da Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve helikopter destekli ekipler yangını kontrol altına aldı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Örhenli köyünde tarım arazisinde balya makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle saplar tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangın, tarım arazisinden ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Taşköprü ve Hanönü belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.
Helikopter desteğiyle de yürütülen çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 6 dekar tarım ve ormanlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel