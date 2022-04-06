Kastamonu'da tarihi hamamda çini sergisi açıldı

Kastamonu'da öğretim görevlisi, tarihi Saray Hamamı'nda çini sergisi açtı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Saray Hamamı Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Çini Restorasyonunda Tamamlama Uygulamaları" adlı kişisel sergi açan Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Işılay Konak???????,??????? 27 farklı eserin sergilendiğini söyledi.

Eserlerin bazılarında farklı tamamlama uygulamaları yapıldığını belirten Konak,"Bu sergideki çinilerin tamamı tarafımdan üretildi ve daha sonra deforme edilerek tamamlanacak hale getirildi. Yanlış ve doğru çinilerin bulunduğu bu serginin alana katkı sağlayacağını umuyorum." dedi.

Serginin 10 Nisan'a kadar açık olacağını aktaran Konak, sanatseverleri çinileri görmeye davet etti.

Sergiye Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erol Yıldır ile davetliler katıldı.