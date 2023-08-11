Kastamonu'da Tarihi Eser Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.G'nin elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda, şüpheli yakalandı.

O.G'ye ait üç adreste yapılan aramada 39 sikke, 4 yüzük, 4 boncuk, 5 gözyaşı şişesi, cam bilezik, sütun başı, dedektör ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.