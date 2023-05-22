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Kastamonu'da tarihi eser operasyonunda 5 kişi yakalandı

Kastamonu'da tarihi eser operasyonunda 5 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinop'tan Kastamonu'ya piyasaya sürülmek amacıyla tarihi eser getireceğini tespit etti.

Ekipler Hanönü ilçesinde durdurdukları araçta ve şüphelilerin üstlerinde yaptıkları aramada 269 sikke ile tarihi eser niteliğinde 29 obje, 6 yüzük ve madalyon ele geçirdi.

Jandarma ekiplerince E.Ö, A.İ.C, E.A, M.E. ve R.B. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Kastamonu Jandarma Hanönü Sinop Güncel Haberler

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