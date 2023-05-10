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Kastamonu'da tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kastamonu'da tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe merkezinde B.A. ve Ö.B'nin ikametlerinde arama yapıldı.

Aramada 47 sikke, dedektör, kurusıkı tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Kastamonu Güncel Haberler

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