Kastamonu'da tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe merkezinde B.A. ve Ö.B'nin ikametlerinde arama yapıldı.
Aramada 47 sikke, dedektör, kurusıkı tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel