Kastamonu'da taksici bıçaklanarak öldürüldü

Kastamonu'da taksicilik yapan Nurettin Tığlıgil, aracına aldığı 2 kişiyle yaşadığı tartışma sonucunda bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da aracında bıçaklanan taksici, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, kentte taksicilik yapan Nurettin Tığlıgil ile gece saatlerinde aracına yolcu olarak aldığı 2 kişi arasında Aktekke Mahallesi Yol Sokak'ta tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tığlıgil, bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tığlıgil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.