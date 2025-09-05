Haberler

Kastamonu'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Tosya ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 53 yaşındaki sürücü M.İ. yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü M.İ. (53), yaşamını yitirdi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Tosya Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. M.İ. yönetimindeki 37 ADY 936 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü M.İ.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. M.İ.'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Tosya Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
