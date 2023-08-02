Topçuoğlu Mahallesi Tahtakale Caddesi'nde M.K., ayakkabı mağazasında tabancasını temizlerken ateş aldı. Yaralanan M.K. durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri iş yerinde incelemelerde bulundu.

Kastamonu'da tabancasını temizlerken kendini vuran şahıs hastaneye kaldırıldı.

Topçuoğlu Mahallesi Tahtakale Caddesi'nde M.K., ayakkabı mağazasında tabancasını temizlerken ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun M.K.'nin ayağına isabet etti. Yaralanan M.K. durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.K., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. M.K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri iş yerinde incelemelerde bulundu. - KASTAMONU