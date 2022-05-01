Kastamonu'da sürücüler "hasarlı" araçla trafik kazalarına karşı uyarılıyor - Haberler

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Kastamonu'da sürücüler "hasarlı" araçla trafik kazalarına karşı uyarılıyor

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da sürücüler 'hasarlı' araçla trafik kazalarına karşı uyarılıyor

Kastamonu'da trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla kazaların en yoğun olduğu noktalardan birine kaza sonucu hurdaya dönmüş araç yerleştirildi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla kazaların en yoğun olduğu noktalardan birine kaza sonucu hurdaya dönmüş araç yerleştirildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmak ve sürücülerin trafik kazalarına karşı farkındalığını artırmak amacıyla kazaların yoğun olduğu bölgelerde çalışma başlatıldı.

Kastamonu-İnebolu kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisine kaza sonucu hurdaya dönmüş araç yerleştirildi. Sürücülerin rahatlıkla görebilmesi için hurda araç yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki demir ayakların üzerine konuldu.

Hasarlı aracın hemen önüne de "Dikkat! Yavaş! Kazaların yoğun olduğu yol kesimindesiniz" yazan levhalar dikildi.

Kent genelinde yaygınlaştırılması planlanan çalışma ile trafik kazalarının en aza indirilmesi amaçlanıyor.

AA / Özgür Alantor - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu, Tragger, Kaza, Güncel, Haberler

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