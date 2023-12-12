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Kastamonu'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 12 gözaltı

12 Aralık 2023 15:30 Güncelleme: 15:32 Abone Ol

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Kastamonu'da düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.