Kastamonu'da Su Taşkınlarına Karşı Kanal Temizliği Başladı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Devlet su işleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından dere taşkını ve su baskınlarına karşı su kanalında temizlik yapılıyor.

Pazar Yeri mevkisinde başlayan çalışma, Kasaba Mahallesi'ne kadar sürecek.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından Irmak Mahallesi'ndeki kanalın temizliği yapılacak.

Çöp, çamur, ot birikintileri ve kötü kokunun önüne geçilmesi amacıyla yürütülen temizliğin her yıl düzenli olarak devam edeceği bildirildi.