Kastamonu'da su baskını nedeniyle mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı - Haberler

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Kastamonu'da su baskını nedeniyle mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı

AA - Eyüp Şen - Güncel
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Kastamonu'da su baskını nedeniyle mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar kurtarıldı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, Su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar kurtarıldı.

Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Azdavay ilçe merkezinden geçen Devrekani Çayı taştı. Taşkın nedeniyle ilçe merkezinde bazı binaların bodrum ve giriş katlarını su bastı.

Belediye ekipleri, Devrekani Çayı üzerinde bulunan Çevlik Köprüsü'nü tıkayan ağaç parçalarını temizleyerek suyun akmasını sağlamaya çalıştı.

Ekipler, Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir binada su baskını nedeniyle mahsur kalan iki kişiyi de kepçe yardımıyla alarak güvenli bölgeye götürdü.

Belediye, ayrıca çay kenarında aracı bulunanların araçlarını kaldırmaları ve vatandaşların çay kenarına yaklaşmamaları uyarısında bulundu.

AA / Eyüp Şen - Güncel

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