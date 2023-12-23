Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Sosyal Medya Üzerinden Satışı Yapılan Piton Yılanı Koruma Altına Alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Kastamonu'da sosyal medya üzerinden satışı yapıldığı tespit edilen piton cinsi yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. İl merkezinde ikamet eden bir kişinin sosyal medya üzerinden piton satmaya çalıştığı belirlendi. Jandarma ile yapılan baskında, kraliyet pitonu türü olduğu saptanan yılan ele geçirildi. Yılanı satmaya çalışan kişiye ise 8 bin 252 lira idari para cezası uygulandı.

Kastamonu'da, sosyal medya üzerinden satışı yapıldığı tespit edilen piton cinsi yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

İl merkezinde ikamet eden bir kişinin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak piton satmaya çalıştığını belirleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Jandarma ile belirlenen adrese baskın yapan ekipler, "kraliyet pitonu" türü olduğu saptanan yılana el koydu.

Yılanı satmaya çalışan kişiye ise 8 bin 252 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Hayvanlar Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kendi Düşen Ağlamaz final mi yapıyor? Kendi Düşen Ağlamaz dizisi bitiyor mu, neden? Bozkurt Belediyesi hangi parti? Denizli Bozkurt ilçesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Dilara Sümbül hasta mı? Kardeşlerim Elif'in hastalığı ne? 23 Aralık BİM Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Aralık 2023 Programı: Hangi Maçlar Var, Hangi Kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Aralık Cumartesi hangi sınav yapılacak? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı, yağmur yağacak mı? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 21 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 23 Aralık'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Nevzat Şimşek kimdir? Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Fatma Kanca kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 23 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 23 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 23 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title