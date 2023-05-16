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Kastamonu'da Sosyal Güvenlik Haftası kutlandı

Kastamonu'da Sosyal Güvenlik Haftası kutlandı

Güncel Haberler

Kastamonu'da 16-22 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Kastamonu'da 16-22 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünce düzenlenen programda, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

SGK İl Müdürü Emin Şahin, burada yaptığı konuşmada, Sosyal Güvenlik Haftası'nın Türkiye'nin tüm kesimleri için kutlu olmasını, sosyal güvenlik bilinci ve anlayışının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamasını dilediğini söyledi.

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Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel

Sosyal Güvenlik Haftası Kastamonu Güncel Haberler

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