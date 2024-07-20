Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Söğüt Ağacının Gövdesinde Büyüyen Kiraz Ağacı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da, söğüt ağacının gövdesinde büyüyen kiraz ağacı görenlerin dikkatini çekiyor. İki ağacın yaprakları da gövdeleri gibi iç içe büyüyor.

Kastamonu'da, söğüt ağacının gövdesinde büyüyen kiraz ağacı görenlerin dikkatini çekiyor.

Merkeze bağlı Seremettin ve Terzi köyleri arasındaki arazide söğüt ağacının gövdesinde kiraz ağacı büyüyor.

Boyları yaklaşık 18 metre olan iki ağacın yaprakları da gövdeleri gibi iç içe büyüyor.

"Kastamonu Anıt Ağaçları" kitabının yazarlarından Cebrail Keleş, AA muhabirine, hazırladığı kitap için yüzey araştırması yaparken çift yaşam süren bu ağaçlarla ilgili bilgiye sahip olduğunu anlattı.

Kuşların bu tür formların oluşmasında etkili olduğunu belirten Keleş, şöyle konuştu:

"Söğüt ağacının içerisinde yöresel adıyla kuş kirazı denilen yabani bir kiraz ağacı büyümüş. Kuş kirazını yaban hayvanları, özellikle kuşlar çok seviyor. Kirazların olgunluk mevsiminde kuşlar yedikten sonra çekirdekleri bir şekilde ağaçların köklerinde, köşelerinde, kıyılarında uygun yerde kalırsa bunlar yeşeriyor, kendine bir hayat imkanı buluyor ve 2 ağaç aynı anda büyümeye başlıyor. İç içe geçmiş iki hayat sürüyorlar."

Kuş kirazının daha fazla gelişmesiyle söğüt ağacının kurumasını beklediklerini ifade eden Keleş, "Kalınlıklarına bakacak olursak kuş kirazı oldukça genç bir ağaç, yaklaşık 10-15 yıllık diyebiliriz. Söğüt ise daha eski. Söğüdün formasyonu çok farklı, içi genelde boşalır ve köklerinin yakınlarında toprağımsı şeyler oluşur. Onun içerisine bir tohum ya da başka bir şey girerse bir ağacın gelişmesine uygun ortam sağlanır." ifadelerini kullandı.

Seremettin köyü sakinlerinden Oğuzcan Çabulcuoğlu da iki ağacı aynı gövdede görenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediğini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Söğüt Yaşam Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

 Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak

Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak

 Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur

Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur

Bakmadan Geçme

21-22 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 21-22 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21-22 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Küçükçekmece, Beyoğlu elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Büyükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Büyükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Masterchef Yudum kimdir, kaç yaşında? Yudum Kıvanç Kaya kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Alper kimdir, kaç yaşında? Alper Öztamur kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Enes Şahin kimdir, kaç yaşında? Enes Şahin kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Ekiz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Şirin kimdir, kaç yaşında? Şirin Sadegzade kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Umut kimdir, kaç yaşında? Umut Arkın Tuzcu kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?
İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar

İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title