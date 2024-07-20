Kastamonu'da, söğüt ağacının gövdesinde büyüyen kiraz ağacı görenlerin dikkatini çekiyor.

Merkeze bağlı Seremettin ve Terzi köyleri arasındaki arazide söğüt ağacının gövdesinde kiraz ağacı büyüyor.

Boyları yaklaşık 18 metre olan iki ağacın yaprakları da gövdeleri gibi iç içe büyüyor.

"Kastamonu Anıt Ağaçları" kitabının yazarlarından Cebrail Keleş, AA muhabirine, hazırladığı kitap için yüzey araştırması yaparken çift yaşam süren bu ağaçlarla ilgili bilgiye sahip olduğunu anlattı.

Kuşların bu tür formların oluşmasında etkili olduğunu belirten Keleş, şöyle konuştu:

"Söğüt ağacının içerisinde yöresel adıyla kuş kirazı denilen yabani bir kiraz ağacı büyümüş. Kuş kirazını yaban hayvanları, özellikle kuşlar çok seviyor. Kirazların olgunluk mevsiminde kuşlar yedikten sonra çekirdekleri bir şekilde ağaçların köklerinde, köşelerinde, kıyılarında uygun yerde kalırsa bunlar yeşeriyor, kendine bir hayat imkanı buluyor ve 2 ağaç aynı anda büyümeye başlıyor. İç içe geçmiş iki hayat sürüyorlar."

Kuş kirazının daha fazla gelişmesiyle söğüt ağacının kurumasını beklediklerini ifade eden Keleş, "Kalınlıklarına bakacak olursak kuş kirazı oldukça genç bir ağaç, yaklaşık 10-15 yıllık diyebiliriz. Söğüt ise daha eski. Söğüdün formasyonu çok farklı, içi genelde boşalır ve köklerinin yakınlarında toprağımsı şeyler oluşur. Onun içerisine bir tohum ya da başka bir şey girerse bir ağacın gelişmesine uygun ortam sağlanır." ifadelerini kullandı.

Seremettin köyü sakinlerinden Oğuzcan Çabulcuoğlu da iki ağacı aynı gövdede görenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediğini ifade etti.