Kastamonu'da şoförlere "Narko Rehber" eğitimi verildi

Kastamonu'da yük taşımacılığı yapan şoförlere yönelik narkotik suçlarla mücadele kapsamında "Narko Rehber" eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince S.S. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi 109 şoföre, uyuşturucu kullanımını önleme ve madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde, uyuşturucuya başlama nedenlerinin en başında merak ve eğlenmenin geldiği belirtilirken, Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (Uyuma) hakkında da şoförlere bilgi aktarıldı.