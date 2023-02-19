Kastamonu'da sobadan sızan gazdan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
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Kastamonu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kastamonu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Hasköy köyünde bir kişinin evde bayılması üzerine, diğer aile fertleri 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 6 kişinin karbonmonoksitten etkilendikleri, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel