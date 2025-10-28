Kastamonu'da Sobadan Köz Bırakılması Yangına Neden Oldu

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, sobadan alınan közlerin balkona bırakılması nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Nasuh Mahallesi Afet Evler bölgesinde meydana geldi. Ramazan C.'nin oturduğu 5 katlı apartmanın dördüncü katında sobadan alınan közlerin balkona bırakılması sonucu yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların bildirmesiyle olay yerine Cide Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın eve sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.