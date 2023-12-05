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Kastamonu'da sisli kara yolu ve ormanlık alanlar dron ile görüntülendi

5 Aralık 2023 15:29 Son Güncelleme: 15:31 Abone Ol

Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolu güzergahında sis etkili oluyor. Arpalıkbaşı mevkisinde başlayan sis, yüksek rakımlara doğru yoğunlaşarak devam ediyor. Vadilere çöken sis, ormanlık alanlarla buluşunca doğada güzel görüntüler oluşturdu. Sisle bütünleşen kara yolu ve ormanlık alanlar, dron ile görüntülendi.