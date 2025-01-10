Kastamonu'da Sisle Kaplı Manzara Dronla Görüntülendi
Kastamonu'da sabah saatlerinde etkili olan sis, özellikle Mehmet Akif Ersoy, Kuzeykent ve İnönü mahallelerinde binaları kısmen sis altında bıraktı. Dronla çekilen görüntüler, sis bulutuyla bütünleşen şehrin büyüleyici manzarasını yansıttı.
Bir bölümü sis altında kalan Kastamonu, dronla görüntülendi.
Kentte sabah saatlerinde Mehmet Akif Ersoy, Kuzeykent ve İnönü mahallelerinin bir bölümünde sis etkili oldu.
Şehrin üzerine yayılan sis nedeniyle binalar kısmen sis altında kaldı.
Sis bulutuyla bütünleşen manzara, dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel