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Kastamonu'da Sisin Etkisi Arttı, Görüş Mesafesi 100 Metreye Düştü

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Kastamonu'da, Ilgaz Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle Kastamonu-İstanbul kara yolunda görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kastamonu'da, İstanbul yolu ile D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis etkisini sürdürüyor.

Bölgede etkili olan sis nedeniyle Batı Çevre Yolu Kavşağı ve Kastamonu-İstanbul kara yolunda görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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