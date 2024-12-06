Kastamonu'da Sisin Etkisi Arttı, Görüş Mesafesi 100 Metreye Düştü

Kastamonu'da, İstanbul yolu ile D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis etkisini sürdürüyor.

Bölgede etkili olan sis nedeniyle Batı Çevre Yolu Kavşağı ve Kastamonu-İstanbul kara yolunda görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.