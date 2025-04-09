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Kastamonu'da Sis ve Kar Etkili: Meyve Ağaçları Kar Altında Kaldı

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Kastamonu'nun Cide ve Tosya ilçelerinde etkili olan sis ve yağış, yollarda görüş mesafesini düşürdü. Tosya'da nisan ayında yağan kar, çiçek açan meyve ağaçlarını beyaza bürüdü ve çiftçileri endişelendirdi.

Kastamonu'nun Cide ve Tosya ilçelerinde sis ve yağış etkili oluyor.

Cide'nin yüksek kesimlerinde kar etkili olurken daha düşük rakımlı yerlerinde yağmur ve sis etkili oldu.

Sise bağlı olarak yollarda görüş mesafesi düştü.

Tosya

Tosya ilçesinde nisan ayında yağan kar, çiçek açan meyve ağaçlarını beyaza bürüdü.

İlçede gece saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezi ve köylerde etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Tosya'nın çevresinde bulunan ve ilçeye has çeşitli büyüklükteki yaklaşık 6 bin adet meyve bahçelerinde havaların erken ısınmasıyla birlikte çiçek açan, kiraz, erik, elma ve armut ağaçlarının çiçekleri kar altında kaldı. Çiçeklenme döneminde yağan kar, zirai don olayına karşı çiftçileri tedirgin etti.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel
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