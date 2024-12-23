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Kastamonu'da Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düşüyor

Kastamonu'da Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düşüyor
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Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde etkili olan sis, görüş mesafesini 100 metreye kadar düşürdü. Sürücüler için zorluklar yaşanıyor.

Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oluyor.

Bölgedeki sis nedeniyle Batı Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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