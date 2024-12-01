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Kastamonu'da Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü

Kastamonu'da Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü
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Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde etkili olan sis, Batı Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde görüş mesafesini 60 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, İstanbul ve Çankırı'ya ulaşımda zorluk yaşıyor.

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oldu.

Bölgede sis nedeniyle Batı Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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