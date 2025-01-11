Kastamonu'da Sis Etkisini Sürdürüyor
Kastamonu kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, görüş mesafesini 100 metreye kadar düşürdü. Şehir genelinde sis bulutlarıyla birlikte olumsuz hava koşulları devam ediyor.
Kastamonu kent merkezinde sis hayatı olumsuz etkiliyor.
Kent genelinde sis, sabahtan bu yana etkisini sürdürüyor. Şehir merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.
Kentin üzerinde sis bulutuyla bütünleşen manzara, dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel