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Kastamonu'da Sis Etkili, Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü

Kastamonu'da Sis Etkili, Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü
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Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oluyor.

Bölgedeki sis nedeniyle Doğu Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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