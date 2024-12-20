Kastamonu'da Sis Etkili, Görüş Mesafesi 30 Metreye Düştü
Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ve İstanbul yolu mevkisinde etkili olan sis, sürücülerin ulaşımında zorluklara neden oluyor. Görüş mesafesinin 30 metreye düştüğü bölgede, trafik ekipleri sürücüleri uyarıyor.
Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oluyor.
Bölgede sis nedeniyle Batı Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel