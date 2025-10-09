Haberler

Kastamonu'da Silahlı Yaralama Davası Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan Ö.K'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşmayı erteledi.

Kastamonu'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan Ö.K'nin yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ö.K. ile müşteki S.E. katıldı.

Ö.K. savunmasında olay günü S.E'nin kendisine bıçakla saldırıldığını ileri sürerek, korkutma amacıyla ateş ettiğini iddia etti.

S.E. ise sanıktan alacağı bulunduğunu, tartışma sırasında tüfekle vurulduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kastamonu'da mayıs ayında aralarında çıkan kavganın ardından Ö.K, tüfekle S.E'ye ateş ederek yaralamış, olayın ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Elifnur Önder - Güncel
AK Parti ve DEM, 'Öcalan' sloganı konusunda ters düştü

AK Parti ve DEM, "Öcalan" sloganı konusunda ters düştü
Enes Batur'dan şok hamle! 16 milyonluk YouTube hesabını kapattı

Eski sevgilisi evlenince dayanamadı! Enes Batur'dan şok hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahalle kuaförüne giden genç kız fiyatı duyunca isyan etti

Mahalle kuaförüne giden genç kız fiyatı duyunca isyan etti
Enes Batur'dan şok hamle! 16 milyonluk YouTube hesabını kapattı

Eski sevgilisi evlenince dayanamadı! Enes Batur'dan şok hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.