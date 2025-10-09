Kastamonu'da Silahlı Yaralama Davası Devam Ediyor

Kastamonu'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan Ö.K'nin yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ö.K. ile müşteki S.E. katıldı.

Ö.K. savunmasında olay günü S.E'nin kendisine bıçakla saldırıldığını ileri sürerek, korkutma amacıyla ateş ettiğini iddia etti.

S.E. ise sanıktan alacağı bulunduğunu, tartışma sırasında tüfekle vurulduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kastamonu'da mayıs ayında aralarında çıkan kavganın ardından Ö.K, tüfekle S.E'ye ateş ederek yaralamış, olayın ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.