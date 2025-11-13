Haberler

Kastamonu'da Silahlı Saldırıya 19 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da 3 kişiyi silahla yaralayan sanık N.E. 19 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme, kasten öldürmeye teşebbüs ve silahla yaralama suçlarından ceza verdi.

Kastamonu'da, 3 kişiyi silahla yaralayan tutuklu sanık N.E. 19 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık N.E, mağdurlar A.A.B, P.B. ve Y.T. ile taraf avukatları katıldı.

Esas hakkındaki savunmasını yapan sanık N.E, eylemi önceden tasarlamadığını söyledi.

A.A.B'nin üst komşusunun damadı olduğunu belirten N.E, şunları aktardı:

"Hava sıcak olduğu için saat 23.00 sıralarında evimin camının önünde oturuyordum. Bu sırada A.A.B. araçtan inerek camın önüne geldi ve bana sözlü saldırıda bulundu. Kısa süre sonra yanına gelen bir kadın (sanırım eşi) ve daha sonra annesi geldi. Kadınlar da bana hakaret ve tehditte bulundu. A.A.B. bana doğru hamle yapınca, odadaki kanepenin altından tabancamı alıp kendimi savunmak amacıyla hedef gözetmeksizin A.A.B'nin bacaklarına doğru 3-4 el ateş ettim. Diğer bayan şahıslara da hedef gözetmeksizin korkutmak amacıyla 3-4 el ateş ettim. Şarjörümde 10 fişek vardı. Şarjörümdeki fişekler bitince 3 fişek daha bastım ancak onları atmadım."

Mahkeme heyeti sanık N.E'nin A.A.B'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 3 ay, P.B. ve Y.T'ye karşı "silahla kasten yaralama" suçundan üçer yıl olmak üzere 6 yıl, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 1 yıl 6 ay ve B.T'ye karşı "basit yaralamaya teşebbüs" suçundan 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Kastamonu'da 7 Temmuz 2024'te tartışma sonrası sanık N.E. ruhsatsız tabancayla A.A.B'yi ağır yaralamış, P.B. ve Y.T. bacaklarından yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Elifnur Önder - Güncel
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getirildi

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Uçak Ankara'ya indi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Affediliyorlar mı? Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun açıklaması

Affediliyorlar mı? İki yıldız için resmi açıklama geldi
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Ölü bulunan anne Huriye Helvacı neden çıplaktı? Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor

Anne neden çıplaktı? Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Affediliyorlar mı? Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun açıklaması

Affediliyorlar mı? İki yıldız için resmi açıklama geldi
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Düğünde gelin ve damada paradan yelek giydirip, taç taktılar

Gelin ve damadın giydiği her şey paradan! Resmen servet taşıdılar
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Birçok ülke alarma geçti! 5 ay önce ortaya çıktı, büyük bir hızla yayılıyor

Birçok ülke alarma geçti! 5 ay önce ortaya çıktı, çok hızlı yayılıyor
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü şef yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Mütalaa açıklandı! Fenerbahçeli 2 futbolcu dahil toplam 5 sanığa hapis istemi

Savcı, Fenerbahçe'nin iki yıldızına hapis cezası istedi
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.