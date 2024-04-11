Kastamonu'da Silahlı Saldırı Sonucu Ölüm
Kastamonu'da aracında silahla vurulmuş bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kastamonu-Taşköprü kara yolu kenarında park halindeki aracın içinde hareketsiz bir kişi bulunduğunu görenler, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince silahla vurularak yaralandığı belirlenen kişi, ambulansla kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, ölen kişinin Ümit Yılmaz olduğunu tespit edildi.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.