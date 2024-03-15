Kastamonu'da Silahlı Rehine Krizi Son Buldu
Cide ilçesinde bir kişiyi silahla rehin alan zanlı, polis ekiplerinin ikna çalışması sonucunda teslim oldu. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir kişiyi silahla rehin alan zanlı tutuklandı.
Nasuh Mahallesi'nde A.K, E.K'yi silah tehdidiyle rehin aldı.
Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmasıyla A.K, teslim oldu.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.