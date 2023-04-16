Kastamonu'da silahlı kavgada bir kişiyi öldüren ve eşini yaralayan zanlı tutuklandı

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren, eşini yaralayan zanlı tutuklandı.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren, eşini yaralayan zanlı tutuklandı.

Uzunyol köyünde tartıştığı Hasan Sökmen'i öldüren, eşi Nimet Sökmen'i ise yaralayan M.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Uzunyol köyünde dün M.K. ile Hasan Sökmen arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.K. tabancayla Hasan ve eşi Nimet Sökmen'e ateş etmişti. Hasan Sökmen olay yerinde hayatını kaybetmiş, Nimet Sökmen ise yaralanmıştı. Olayın ardından M.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.