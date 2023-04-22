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Kastamonu'da silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı

Kastamonu'da silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı

Güncel Haberler

Kastamonu'nun Cide ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir eğlence mekanında iki grup arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu T.D. ile oğlu M.D, tabancayla B.E. ve kardeşi İ.E'ye ateş etti.

Bacaklarından vurulan B.E. ve İ.E, 112 Acil Servis ekiplerince Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından şüpheliler polise teslim oldu.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Kastamonu Güncel Haberler

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